ua en ru
Вт, 06 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Венесуэла Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

В Усмане горит НПЗ, в Пензе предприятие: неизвестные дроны массировано атаковали Россию

Вторник 06 января 2026 04:15
UA EN RU
В Усмане горит НПЗ, в Пензе предприятие: неизвестные дроны массировано атаковали Россию Фото: пожежі сталися щонайменше у двох містах РФ (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 6 января неизвестные дроны атакуют целый ряд российских регионов. Под ударом оказались оказались как минимум Пенза, Усмань, Ленинградская область и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Пенза

Согласно хронологии постов, первым под удар попал город Пенза. По словам подписчиков SHOT, они они услышали около 5-7 взрывов после 2 часов ночи по местному времени. Они также рассказали, что видели в небе яркое вспышки, а до этого звуки пролетов дронов.

Параллельно в соцсетях распространяются кадры, на которых, судя по всему, запечатлен пожар. Ряд пабликов пишут, что, предварительно, под удар попал подшипниковый завод.

Хотя позже некоторые OSINT-каналы стали утверждать, что поражен завод ПАО "Биосинтез", который является одним из крупнейших производителей лекарств на фармацевтическом рынке РФ.

Какая версия правдива - пока неясно. Официальных комментариев властей на данный момент нет.

Липецкая и Ленинградская области

Ближе к трем часам ночи (по Киеву) в соцсетях появились кадры, на которых видно крупное зарево. У соцсетях утверждают, что неизвестные дроны атаковали НПЗ в Усмани Липецкой области, после чего там начался пожар.

Кроме того, этой ночью так называемые "Z-каналы" отчитались о подавлении беспилотника в Ленинградской области.

Пропагандисты утверждают, что смогли его нейтрализовать при помощи РЭБ, после чего вблизи деревни Бережки упали обломки. Причем утверждается, что обломки а том числе упали на территории компрессорной станции.

Стерлитамак и Тверь

Помимо вышеуказанных городов, россияне пожаловались на взрывы в Стерлитамаке (республика Башкортостан). На видео в соцсетях слышны взрывы, но что именно попало под атаку, неизвестно.

Также этой ночью громко было а Твери. Ряд пабликов распространили кадры, на которых беспилотник якобы попал в дом. При этом отмечается, что это могла быть либо не совсем удачная работа ПВО, либо РЭБ, из-за чего дрон или же его обломки приземлились так, как они приземлились.

Атаки дронов на РФ

Напомним, что Россия в последнее время все чаще подвергается атакам неизвестных дронов. Порой неясно, откуда эти дроны, а порой о ситуации отсчитывается Генштаб ВСУ.

В частности, 1 января в ведомстве отчитались, что поразили нефтеперерабатывающий завод "Ильский" в Краснодарском крае РФ. В результате попадания на территории объекта был зафиксирован пожар.

Также под удар попали установки подготовки нефти "Альметьевская" в Республике Татарстан. Цель была поражена, а результаты уточняется.

Ранее мы писали, что на выходных 3 и 4 января в Москве два дня подряд закрывали столичные аэропорты из-за атаки неизвестных дронов. Во второй день в связи с инцидентом были задержаны около 200 рейсов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация НПЗ Пожар
Новости
Зеленский ввел Буданова в состав СНБО
Зеленский ввел Буданова в состав СНБО
Аналитика
Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка