Услуги по квартирному учету на время карантина можно сделать онлайн, - КГГА

Фото: Петр Пантелеев (kievcity.gov.ua)

По словам Петра Пантелеева, сейчас выход специалистов в квартиру не нужен

Заместитель главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Петр Пантелеев сообщил, что на период карантина из-за коронавируса киевляне смогут заказать онлайн все услуги, касающиеся квартирного учета, передает РБК-Украина.

При этом он отметил, что сейчас выход специалистов в квартиру не нужен.

"На период карантина все, что касается квартирного учета (в частности, пломбирования счетчиков, - ред.) можно делать онлайн. Не нужен выход специалистов в квартиры. После окончания карантина состоятся соответствующие сверки. Сегодня мы должны максимально сделать удобным сервис", - пояснил Пантелеев.

Напомним, с апреля жители столицы будут получать счета на оплату жилищно-коммунальных услуг с новым платежом. В счетах на оплату ЖКУ за март, которые киевляне получат в апреле, появится отдельная строка по взносам за обслуживание общедомовых счетчиков тепла и горячей воды.

Кроме того, в столице с 9 марта начнется плановое отключение горячей воды.

Добавим, что завершение отопительного сезона в Киеве началось с 5 апреля. Ранее отопительный сезон в столице заканчивался 15 апреля.