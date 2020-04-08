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Послуги щодо квартирного обліку на час карантину можна зробити онлайн, - КМДА

Новини » Коронавірус     08.04.2020 - 11:39
Послуги щодо квартирного обліку на час карантину можна зробити онлайн, - КМДА
Фото: Петро Пантелеєв (kievcity.gov.ua)

За словами Петра Пантелеєва, наразі вихід спеціалістів до квартири не потрібен

Заступник голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Петро Пантелеєв повідомив, що на період карантину через коронавірус кияни зможуть замовити онлайн усі послуги, що стосуються квартирного обліку, передає РБК-Україна.

При цьому він зазначив, що наразі вихід спеціалістів до квартири не потрібен.

"На період карантину все, що стосується квартирного обліку (зокрема, пломбування лічильників, - ред.) можна робити онлайн. Не потрібен вихід спеціалістів до квартири. Після закінчення карантину відбудуться відповідні звірки. Сьогодні ми повинні максимально зробити зручним сервіс", - пояснив Пантелеєв.

Нагадаємо, з квітня жителі столиці будуть отримувати рахунки на оплату житлово-комунальних послуг з новим платежем. В рахунках на оплату ЖКП за березень, які кияни отримають у квітні, з'явиться окремий рядок з внесками за обслуговування загальнобудинкових лічильників тепла та гарячої води.

Крім того, у столиці з 9 березня розпочнеться планове відключення гарячої води.

Додамо, що завершення опалювального сезону в Києві розпочалося з 5 квітня. Раніше опалювальний сезон у столиці завершувався 15 квітня.

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