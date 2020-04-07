В Киеве появился новый платеж в счетах на оплату ЖКХ

Иллюстративное фото (УНИАН)

Стоимость обслуживания счетчиков исключили из тарифа на тепло и горячую воду

С апреля киевляне будут получать счета на оплату жилищно-коммунальных услуг с новым платежом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киевтеплоэнерго".

Сообщается, что в счетах на оплату жилищно-коммунальных услуг за март, которые киевляне получат в апреле, появится отдельная строка с взносами за обслуживание общедомовых счетчиков тепла и горячей воды.

"Средний размер взноса составит около 30 грн/квартал. Стоимость указанной услуги, согласно закону Украины "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения", была удалена из тарифа на отопление и горячую воду и будет указываться в счетах отдельно", - говорится в сообщении.

Иллюстративное фото (kte.kmda.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что Киев завершит отопительный сезон раньше запланированного. В частности, отопление в жилых домах начали отключать еще с 5 апреля.

Ранее также стало известно, что Украина завершила отопительный сезон с рекордными запасами газа. По состоянию на 31 марта 2020 года в украинских подземных хранилищах находилось 15,9 млрд куб. м природного газа.