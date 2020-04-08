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В Киеве начнут планово отключать горячую воду с четверга

Новости » Происшествия     08.04.2020 - 11:34
В Киеве начнут планово отключать горячую воду с четверга
Фото: Петр Пантелеев ( kievcity.gov.ua)

КГГА будет обращаться к Кабмину по наработке изменений в законы по поводу отключений горячей воды

Плановое отключение горячей воды в Киеве начнется с 9 апреля. Об этом заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев в ходе брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, в администрации нарабатываются позиции, чтобы уменьшить время непоставки в дома горячей воды.

"Мы с завтрашнего дня начинаем гидравлические испытания. Начинаем тестировать оборудование, которое есть в наличии Киевтеплоэнерго, и такая работа будет продолжаться. Мы разрабатываем предложения, чтобы уменьшить время, когда в дома не поступает горячая вода. Мы будем обращаться к Кабмину для внесения изменений в профильное законодательство", - подчеркнул замглавы КГГА.

Напомним, завершение отопительного сезона в Киеве началось с 5 апреля. Ранее отопительный сезон в Киеве завершался 15 апреля.

Как писало РБК-Украина, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в Киеве полмиллиона жителей вынужденно взяли отпуск за свой счет в связи с карантином и распространением коронавируса в Украине.

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