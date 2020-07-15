Услуга "єМалятко" станет доступной в Центрах админуслуг

Комплексная услуга "єМалятко" теперь доступна в Центрах предоставления административных услуг. Соответствующие изменения в распоряжение № 523 приняты на заседании Кабинета министров 15 июля.

Об этом сообщает "Правительственный портал".

Как отмечается, теперь молодые родители смогут оформить до 8 услуг, связанных с рождением ребенка в Центрах админуслуг.

Ранее услуга "еМалятко" предоставлялась в соответствии с решением органов исполнительной власти - районных государственных администраций. Сейчас она входит в обязательный перечень админуслуг, которые должны предоставлять в районах.

Также сообщается, что недавно услуга заработала в Чернигове.

Ранее РБК-Украина рассказывало, какими услугами можно будет воспользоваться при помощи этого сервиса.

Как сообщалось ранее, в Министерстве социальной политики заявили, что в 2020 году размер пособия при рождении ребенка не изменится.