Послуга "єМалятко" стане доступною у Центрах адмінпослуг

Комплексна послуга "єМалятко" тепер доступна в Центрах надання адміністративних послуг. Відповідні зміни до розпорядження № 523 ухвалені на засіданні Кабінету міністрів 15 липня.

Про це повідомляє "Урядовий портал".

Як зазначається, тепер молоді батьки зможуть оформити до 8 послуг, пов'язаних з народженням дитини у Центрах адмінпослуг.

Раніше послуга "еМалятко" надавалася відповідно до рішення органів виконавчої влади - районних державних адміністрацій. Зараз вона входить в обов'язковий перелік адмінпослуг, які повинні надавати в районах.

Також повідомляється, що нещодавно послуга заробила в Чернігові.

Раніше РБК-Україна розповідало, якими послугами можна буде скористатися за допомогою цього сервісу.

Як повідомлялося раніше, в Міністерстві соціальної політики заявили, що у 2020 році розмір допомоги при народженні дитини не зміниться.