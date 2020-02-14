В Киеве запустили сервис єМалятко

Киев - пятый город, где заработала комплексная услуга
Сегодня, 14 февраля, 14 киевских роддомов присоединились к комплексной услуге єМалятко. Об этом в Facebook сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
По его словам, Киев - пятый город, где с нового года заработала соответствующая услуга.
"Получение услуг по одному заявлению в рамках єМалятко лишает граждан посещения 11 учреждений, заполнения 37 документов, траты 30 часов на эти посещения и оформления", - сообщил министр.
Сьогодні у столиці запрацювала комплексна послуга єМалятко — відразу 14 київських пологових будинків приєднались до...Опубліковано Михайлом Федоровим Пʼятниця, 14 лютого 2020 р.
Федоров уточнил, что проект находится на стадии бета-тестирования, и уже летом єМалятко будет предлагать10 услуг.
"Мы отрабатываем взаимодействие реестров, налаживаем технические моменты, обучаем персонал. Также мы собираем отзывы от первых пользователей услуги и учитываем их в нашей работе", - пояснил глава Минцифры.
В свою очередь премьер-министр Алексей Гончарук добавил, что сейчас єМалятко уже работает в 5 городах - Киеве, Харькове, Луцке, Виннице и Кривом Роге.
Какими услугами можно будет воспользоваться:
Напомним, ранее глава правительства обещал, что комплексная услуга єМалятко заработает в 10 городах до конца января.