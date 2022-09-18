Только на условиях Украины. В ЕС увидели "надежду" на окончание войны

После украинского контрнаступления в Харьковской области может возникнуть "надежда на окончание войны". Украина и только она будет определять будущие условия мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, которого цитирует Le Journal du Dimanche.

По его словам, после украинского наступления важно извлечь три урока: "теперь украинские силы навязывают свой темп", этот успех "подтверждает европейский выбор" и ЕС "должен усилить поддержку Украины".

"Мы должны усилить нашу поддержку Украины путем удовлетворения ее значительных военных и экономических потребностей. Нет иллюзий, Путин не уступит добровольно, и боевые действия могут длиться долго. Но после украинского контрнаступления в Харьковской области, может возныкнуть надежда на прекращение войны", - отметил Боррель. .

Как подчеркнул глава европейской дипломатии, "если Украина еще не выиграла войну, то Россия, вероятно, ее проиграет".

"Мы должны сначала закончить войну задолго до того, как сможем заключить мир. Украинцы и только они должны определить будущие условия. Тем не менее, мы можем представить, что это логично подразумевает уход с украинской территории, финансовый вклад агрессора в восстановление страны, которую он систематически стремился уничтожить, моральное и уголовное признание виновными в военных преступлениях, масштабы которых мы, к сожалению, пока не знаем", - подытожил Боррель.

Отметим, в НАТО признали, что действия украинских военных на поле боя во время фундаментально изменили характер современной войны.

При этом в Британии считают, что война может длиться долго, но российский диктатор Владимир Путин терпит неудачу во всех стратегически-военных целях.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский рассказал, от чего зависят сроки окончания войны в Украине.

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