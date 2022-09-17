Украина фундаментально изменила современную войну, - глава Военного комитета НАТО
Действия украинских военных на поле боя во время борьбы с российскими оккупантами фундаментально изменили характер современной войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Укринформ, обнародовавшее заявление главы Военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра.
"Украина фундаментально изменила современную войну. Мы видели очень интересную комбинацию гражданско-военного сотрудничества", - сказал офицер.
По словам Бауэра, говорится о том, что Илон Маск предоставил Starlink и это позволило Украине задействовать спутниковые системы.
"Это новое явление в современной войне, такое сочетание сил между военными и, в этом случае, частной компанией", - подчеркнул адмирал.
ВСУ креативно используют западное оружие
Он отметил, что ВСУ очень креативно используют западное вооружение, иногда так, как силы Альянса никогда не испытали его в "нормальных" условиях.
Бауэр рассказал, что украинцы устанавливали на автомобильном шасси системы, обычно используемые на воде, и применяли их против российских морских целей.
"Это те вещи, которые очень интересно видеть. С другой стороны, тренировки в странах НАТО с 2014 года позволили украинской армии изменить способ ведения войны от устаревшего построссийского стиля, который наблюдался некоторое время назад, к более современному", - продолжил военный.
Украина изменила способ военного управления
Адмирал объяснил, что это особенно касается военного управления.
"Это значит, - вы говорите своим солдатам, почему они воюют, и что они должны достичь, и вы оставляете выполнение этой задачи на максимально низком тактическом уровне. Это то, в чем украинцы были очень успешными", - указал Бауэр.
Офицер привел пример опыта Харьковского наступления ВСУ, когда маленькие тактические единицы, вроде взвода мощностью до 30 военных во главе с молодым лейтенантом, брали на себя инициативу и быстро отвечали на изменения ситуации на поле боя.
В это время как российские захватчики продолжали ждать распоряжения от высшего командования.
Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что пока рано говорить об окончании войны .
Однако он заверил, что УСУ имеют продуманные военные операции на всей территории государства .
В свою очередь аналитики ISW отметили, что Украина переломила ход войны, но та может затянуться до 2023 года .
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