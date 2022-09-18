Путин терпит неудачу во всех стратегически-военных целях, - британский адмирал

Президент России Владимир Путин терпит неудачи в войне против Украины. Он не может достичь собственных стратегически-военных целей.

По мнению адмирала сэра Тони Радакина, конфликт в Украине, несмотря на успехи ВСУ, может продлиться довольно долго. Однако Путину все же не удастся достичь своих целей из-за стратегического провала.

"Изначально мы говорили, что это была стратегическая ошибка президента Путина, а стратегические ошибки приводят к стратегическим последствиям. И в данном случае это стратегический провал. Путин проваливает все свои военно-стратегические цели, он хотел покорить Украину, этого не произойдет", – заявил Радакин.

Как отметил адмирал, Путин пытался захватить Киев, однако провалил свой план, а также планировал ослабить НАТО, однако и с этим не справился.

"У него всегда были проблемы с укомплектованием экипажей техники, которую он имеет. У него нет достаточного количества личного состава. Его силы на местах очень слабы. И мы также видим замечательные украинские вооруженные силы, которые были мужественными, они борются за свою страну, и они приняли международную поддержку, которую все мы оказываем", – отметил Радакин.