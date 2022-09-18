ua ru
Вс, 18 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Путин терпит неудачу во всех стратегически-военных целях, - британский адмирал

Новина українською →
Воскресенье 18 сентября 2022 13:20
Путин терпит неудачу во всех стратегически-военных целях, - британский адмирал Фото: Владимир Путин, президент Российской Федерации (kremlin.ru)
Автор: Сергей Пышкин

Президент России Владимир Путин терпит неудачи в войне против Украины. Он не может достичь собственных стратегически-военных целей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По мнению адмирала сэра Тони Радакина, конфликт в Украине, несмотря на успехи ВСУ, может продлиться довольно долго. Однако Путину все же не удастся достичь своих целей из-за стратегического провала.

"Изначально мы говорили, что это была стратегическая ошибка президента Путина, а стратегические ошибки приводят к стратегическим последствиям. И в данном случае это стратегический провал. Путин проваливает все свои военно-стратегические цели, он хотел покорить Украину, этого не произойдет", – заявил Радакин.

Как отметил адмирал, Путин пытался захватить Киев, однако провалил свой план, а также планировал ослабить НАТО, однако и с этим не справился.

"У него всегда были проблемы с укомплектованием экипажей техники, которую он имеет. У него нет достаточного количества личного состава. Его силы на местах очень слабы. И мы также видим замечательные украинские вооруженные силы, которые были мужественными, они борются за свою страну, и они приняли международную поддержку, которую все мы оказываем", – отметил Радакин.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин Российская Федерация Украина Великобритания
NEWS
Минус 230 оккупантов и вертолет: Генштаб назвал новые потери РФ в Украине
Минус 230 оккупантов и вертолет: Генштаб назвал новые потери РФ в Украине
DAILY
Михаил Самусь: У россиян уже есть дефицит вооружения и военной техники
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Михаил Самусь: У россиян уже есть дефицит вооружения и военной техники