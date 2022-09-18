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Лише на умовах України. В ЕС побачили "надію" на закінчення війни

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Брюссель, Неділя 18 вересня 2022 13:45
Лише на умовах України. В ЕС побачили "надію" на закінчення війни Фото: глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Після українського контрнаступу в Харківській області може виникнути "надія на закінчення війни". Україна і тільки вона визначатиме майбутні умови миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля, якого цитує Le Journal du Dimanche.

За його словами, після українського наступу важливо здобути три уроки: "тепер українські сили нав'язують свій темп", цей успіх "підтверджує європейський вибір" і ЄС "має посилити підтримку України".

"Ми маємо посилити нашу підтримку України шляхом задоволення її значних військових та економічних потреб. Немає ілюзій, Путін не поступиться добровільно, і бойові дії можуть тривати довго. Але після українського контрнаступу в Харківській області можливо, народжується надія на припинення війни", - зазначив Боррель.

Як підкреслив голова європейської дипломатії, "якщо Україна ще не виграла війну, то Росія, ймовірно, її програє".

"Ми повинні спочатку закінчити війну задовго до того, як зможемо укласти мир. Українці і тільки вони мають визначити майбутні умови. Тим не менш, ми можемо уявити, що це логічно має на увазі відхід з української території, фінансовий внесок агресора у відновлення країни, яку він систематично прагнув знищити, моральне та кримінальне визнання винними у військових злочинах, масштаби яких ми, на жаль, поки що не знаємо", - підсумував Боррель.

Зазначимо, в НАТО визнали, що дії українських військових на полі бою під час фундаментально змінили характер сучасної війни.

При цьому в Британії вважають, що війна може тривати довго, але російський диктатор Володимир Путін зазнає невдачі в усіх стратегічно-військових цілях.

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський розповів, від чого залежать терміни закінчення війни в Україні.

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