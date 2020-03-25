В условиях кризиса государство должно поддерживать промышленность, - нардеп

В нынешних кризисных условиях, вызванных карантином из-за эпидемии коронавируса, государство должно оказывать поддержку не только малому бизнесу, но и промышленности, которая является локомотивом экономики. Об этом в комментариях журналистам заявил народный депутат Украины Муса Магомедов, передает РБК-Украина.

"Прежде всего, нужно понимать, что в ГМК кризис начался ориентировочно с сентября прошлого года, и что объемы, что цены на продукцию падают, рецессия началась уже больше чем полгода тому назад. Поэтому сейчас нужно говорить о том, чтобы поддерживать государству не только малый и средний бизнес. Вот если мы говорим о том, что каникулы на выплату ЕСВ для малого бизнеса правительством решение принято, я думаю, его точно нужно распространять и на крупный бизнес", - сказал Магомедов.

Депутат подчеркнул, если остановится работа крупных промышленных предприятий, это приведет к серьезным проблемам в отрасли и экономике страны в целом.

"Не будет денег в крупном бизнесе, их не будет в среднем и не будет в малом. Я думаю, что надо совершенно четко учитывать, что большая часть ГМК - это предприятия с непрерывным циклом. И любая остановка может привести к тому, что будет нанесен технологический ущерб", - сказал Магомедов.

По его мнению, со стороны власти необходимо сделать все возможное для обеспечения бесперебойного функционирования предприятий непрерывного цикла, в частности организовать стабильное функционирование железнодорожного транспорта, обеспечивающего перевозки грузов и сотрудников этих предприятий.

"Работа железнодорожного транспорта вообще должна идти без сбоев, я имею в виду и грузооборот, и в данном случае хотя бы местные электрички, которые подвозят и отвозят людей на работу и с работы, они должны функционировать. Потому что, по сути, нет альтернативы, автобусного сообщения будет явно недостаточно", - отметил Магомедов.

Напомним, ранее экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что нельзя вводить чрезвычайное положение в Украине и останавливать работу предприятий на время карантина, поскольку это убьет экономику и приведет к углублению экономического и политического кризиса.

В свою очередь ведущие экономисты в совместном заявлении предупредили, что ограничения из-за карантина, которые намерена усилить украинская власть, спровоцируют кризис в экономике, приведут к росту безработицы и преступности.

Как писало РБК-Украина, по данным госстата в Украине 9 месяцев подряд падает промышленное производство. По данным Минэкономики снижение ВВП Украины в январе 2020 года составило 0,5%.