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Нельзя останавливать предприятия на время карантина, - Милованов

Новости » Промышленность     23.03.2020 - 13:08
Нельзя останавливать предприятия на время карантина, - Милованов
Фото: Тимофей Милованов (РБК-Украина)

Из стран, которые ввели карантин, только Италия ограничила работу промышленных предприятий

Остановка работы предприятий на время карантина убьет экономику и приведет к углублению экономического и политического кризиса. Об этом написал на своей странице в Facebook экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, передает РБК-Украина.

"Чиновники предлагают остановить предприятия. Но остановка предприятий убьет экономику. И последствия будут хуже чем от коронавируса. Сфера услуг и так сильно пострадает от карантина и социального дистанцирования. А полная остановка предприятий добьет эту отрасль. А также агро и промышленность. Напомню что примерно половина экономики Украины - это экспорт. И в основном это агро и промышленность. Можете себе представить, что произойдет, если эти отрасли остановятся", - написал Милованов.

Экс-министр также обратил внимание, что из стран, которые ввели карантин, только Италия ограничила работу промышленных предприятий, и отметил необходимость сбалансированности введенных ограничений и мер по поддержке экономики. Иначе это приведет к углублению экономического кризиса.

"Украина ввела жесткие ограничения. Как минимум, это странно. Нужен баланс между ограничением распространения вируса через карантин и социальное дистанцирование и поддержкой экономики. Вмешательство государства должно быть обоснованным и хирургическим. И, наконец, массовая остановка экономики достаточно быстро приведет не только к углублению экономического кризиса, но и к публичным протестам и политическому кризису", - написал Милованов.

Напомним, согласно данным Госкомстата по итогам 2019 промышленность сократилась на 1,8%. В январе 2020 года промышленное производство снизилось на 5,1% по сравнению с январем 2019 года и сократилось на 8,4% по сравнению с декабрем 2019 года. Падение ВВП в январе, по оценкам Минэкономики составило 0,5%. План по доходам госбюджета в январе выполнен на 76%.

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