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Падение промпроизводства в Украине значительно замедлилось

Новости » Экономика     23.03.2020 - 16:30
Падение промпроизводства в Украине значительно замедлилось
Фото: завод (РБК-Украина)

Госстат обнародовал данные за февраль

Объемы промышленного производства в феврале 2020 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года сократились на 1,5%. Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины.

По данным статистического ведомства, за январь-февраль 2020 по сравнению с январем-февралем прошлого года промпроизводство сократилось на 3,1%.

Падение промпроизводства в Украине значительно замедлилось

www.ukrstat.gov.ua

В добывающей промышленности и разработке карьеров падение составило 4,3%, в перерабатывающей промышленности - падение на 2,4%, в поставках электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха - падение на 7,1%.

Падение промпроизводства в Украине значительно замедлилось

www.ukrstat.gov.ua

Напомним, объемы промышленного производства в январе 2020 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года сократились на 5,1%.

Ранее Государственная служба статистики Украины обнародовала окончательные данные по объемам промышленного производства за 2015-2019 годы. Индексы за 2015-2019 годы по Украине пересмотрены в связи с изменением базисного года (2016 = 100%). По данным статистического ведомства, в 2019 году объемы промышленного производства сократились на 0,5%, в то время как ранее Госстат оценивал падение в 1,8%.

Как сообщало РБК-Украина, Международное агентство S&P Global Ratings понизило прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины на 2020 год с 3,0% до 2,5%. По данным агентства, вспышка коронавируса представляет собой серьезный риск снижения экономки как непосредственно, так и через ее влияние на спрос и цены на основные экспортные товары Украины.

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