Условия от Путина и "План Маршалла" для Украины: заявления 24-го дня войны

Путин сообщил Турции свои требования к Украине

Президент страны-агрессора Путин в разговоре с главой Турции Реджепом Эрдоганом назвал требования к Украине, после выполнения которых можно говорить о его встрече с президентом Владимиром Зеленским.

Турецкая сторона сообщила о следующих условиях Путина:

нейтралитет Украины (отказ от членства в НАТО)

разоружение и взаимные гарантии безопасности в контексте австрийской модели

"денацификация"

устранение препятствий перед использованием русского языка в Украине.

Кроме того, в Кремле требуют признать аннексию Крыма и "независимость" т.н. "ЛДНР". Причем вопрос Донбасса и Крыма Путин якобы готов обсуждать лично с Зеленским, если будет предварительно выполнено первые четыре условия.

Глава МИД РФ Лавров также сказал, что рассчитывает на подписание мирного договора между Москвой и Киевом. По его словам, в соглашении речь должна идти о "вопросах безопасности, нейтральном статусе Украины при гарантиях ее безопасности".

Россия не добилась цели в Украине

США видят "ряд промахов" России при вторжении в Украину. Агрессор не продвинулся так быстро, как того хотел, сказал министр обороны США Ллойд Остин.

У РФ, по его словам, есть проблемы с логистикой. Кроме того, американцы констатировали отсутствие "нормального использования тактической разведки" и "интеграцию воздушных сил с наземным маневром".

"Думаю, Россия планировала, что они будут быстро двигаться и очень быстро захватят столицу. Они не смогли этого сделать", - сказал Остин.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в пятницу также сказал, что Путин, начав войну против Украины, совершил катастрофическую ошибку.

"И вы должны спросить себя, почему он (Путин, - ред.) это сделал. Почему он решил вторгнуться в эту совершенно невинную страну?", - сказал Джонсон.

Кроме того, по его мнению, в случае поражения Украины Россия быстро найдет новые захватнические цели. Потенциальный успех РФ, как полагает британский премьер, обернется последствиями для Грузии и Молдовы.

"Это будет означать начало новой эры устрашения в Восточной Европе, от Балтийского до Черного морей", – уверен глава британского правительства. Не говоря уже о том, что победа Путина может стать сигналом для автократов на всей планете. А потому сейчас поворотный момент для мира, считает Джонсон.

"План Маршалла" для Украины и торговая блокада РФ

Евросоюзу нужно подготовить план экономического восстановления Украины по примеру того, как после Второй мировой войны был создан "План Маршалла" для Европы.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что этот вопрос должен прорабатываться при поддержке самых богатых стран ЕС.

План, как полагает Моравецкий, должны составлять прежде всего богатые страны, поскольку они "проспали момент, когда можно было остановить Россию и не допустить агрессии против Украины.

"Они сегодня также ответственны с европейской стороны за построение этого плана восстановления Украины. Польша также в этом помогает", - сказал он.

Кроме того, Польша считает необходимым ввести полный запрет на торговлю с Россией для всех стран ЕС. Санкции против Москвы за войну против Украины должны лишь усиливаться, считает Моравецкий.

В рамках торгового эмбарго России Польша предлагает заблокировать два морских порта РФ и сухопутную торговлю.

"Полное прекращение российской торговли заставит Россию задуматься о том, не лучше ли прекратить эту жестокую войну", - сказал Моравецкий.

Германия начинает признавать свои ошибки

Германия была "глупа", раз позволила себе уйти в зависимость от газа из России. Как отметил министр экономики ФРГ Роберт Хабек, сегодня страна почти в половину зависит от поставок газа из РФ.

Теперь Германия ищет новые рынки поставок газа. В планах правительства установить ограничения, чтобы доля одного поставщика была ограничена 10-20% от всего объема энергоресурсов.

Причем, по словам Хабека, Германия не против импортировать газ из "недемократических стран". Есть большая разница, как отметил министр, между странами, где ситуация с правами человека является проблемной, и Россией, которая ведет агрессивную войну в Украине.

В ЕС все скептичнее относятся к российскому газу. Болгария заявила об отказе продлевать контракт с "Газпромом" на поставку топлива. Нынешний договор истекает в конце этого года.

"Альтернативы есть. Старые трубы Трансбалканского газопровода. Там у нас пропускная способность около 20 миллиардов кубометров и мы можем его использовать в обе стороны. Нам нужно 3 млрд кубометров. Есть поставки из Катара, Алжира", – заявил вице-премьер-министр – министр финансов Болгарии Асен Василев.

Китаю нужно сделать выбор

Китай может стать частью глобальной системы безопасности, если поддержит коалицию стран, которые объединились против России.

Советник главы Офиса президент Михаил Подоляк считает, что Пекину стоит осудить варварство РФ.

"Это шанс сидеть за столом на равных. Европейцы и США должны четко объяснить Пекину разницу между 1,6 трлн и 150 млрд долларов", - написал в Twitter Подоляк.