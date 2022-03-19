Лавров надеется, что война против Украины завершится мирным соглашением

Министр иностранных дел России Сергей Лавров надеется, что война против Украины завершится подписанием мирного соглашения. По его словам, это должны всеобъемлющие документы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

"И завершится (война, - ред.), я надеюсь, подписанием всеобъемлющих документов по тем вопросам, о которых я упомянул: вопросы безопасности, нейтральный статус Украины при гарантиях ее безопасности", - отметил Лавров.

По его словам, Москва якобы готова искать гарантии безопасности, согласовывать их для Украины, Европы и для себя. Он также подчеркнул, что от Киева требуется "цивилизованная норма законодательной базы" для русского языка, образования, СМИ и законодательный запрет "нацификации".