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Лавров надеется, что война против Украины завершится мирным соглашением

Новина українською →
Москва, Суббота 19 марта 2022 15:16
Лавров надеется, что война против Украины завершится мирным соглашением Фото: министр иностранных дел России Сергей Лавров (GettyImages)
Автор: Юлия Бойко

Министр иностранных дел России Сергей Лавров надеется, что война против Украины завершится подписанием мирного соглашения. По его словам, это должны всеобъемлющие документы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

"И завершится (война, - ред.), я надеюсь, подписанием всеобъемлющих документов по тем вопросам, о которых я упомянул: вопросы безопасности, нейтральный статус Украины при гарантиях ее безопасности", - отметил Лавров.

По его словам, Москва якобы готова искать гарантии безопасности, согласовывать их для Украины, Европы и для себя. Он также подчеркнул, что от Киева требуется "цивилизованная норма законодательной базы" для русского языка, образования, СМИ и законодательный запрет "нацификации".

Напомним, ранее у президента Украины Владимира Зеленского заявили, что переговоры о завершении войны с Россией войны могут затянуться на несколько недель.

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