Болгария отказалась от переговоров с "Газпромом"

Правительство Болгарии не намерено продлевать контракт на поставку российского газа. Действующее соглашение рассчитано до конца 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Стандарт" .

Вице-премьер-министр – министр финансов Болгарии Асен Василев заверил, что переговоров о новом контракте с "Газпромом" не будет. Официальная София уже начала поиск других источников.

"Альтернативы есть. Старые трубы Трансбалканского газопровода. Там у нас пропускная способность около 20 миллиардов кубометров и мы можем его использовать в обе стороны. Нам нужно 3 млрд кубометров. Есть поставки из Катара, Алжира", – заявил чиновник.

Кроме того, Василев также анонсировал обсуждение общеевропейского газового соглашения. Его механизм должен заработать с лета, а Болгария стремится его дополнить азербайджанским газом.