Германия была "глупа", позволив себе стать зависимой от газа из России, - министр

Немецкий министр экономики Роберт Хабек считает, что Германия была "глупа", позволив себе стать зависимой от газа из России. На сегодня она примерно наполовину зависит от российских поставок.

Как заявил Хабек, который на выходных находится с визитом в Катаре и ОАЭ, в будущем каждый поставщик должен быть ограничен обеспечением от 10% до 20% потребностей Германии. В странах Ближнего востока он находится в поисках поставок сжиженного газа.

Также сообщается, что он выступает за поставки газа из "недемократических стран". По его словам, есть большая разница между странами, где ситуация с правами человека является проблемной, и Россией, которая ведет агрессивную войну в Украине.