"Ускладнююче денне світло": Нетаньягу розкритикував політику Байдена

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу дипломатично розкритикував політику колишнього президента США Джо Байдена. На думку глави ізраїльського уряду, "денне світло" між країнами пішло їм не на користь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Нетаньягу зазначив, "коли інша сторона бачить денне світло між США та Ізраїлем, як це було в останні кілька років", це ускладнює досягнення спільних цілей.

Нетаньягу також високо оцінив роботу нового президента США. Водночас, ізраїльський лідер ухилився від прямої відповіді на питання, чия політика краща - Байдена чи Трампа.