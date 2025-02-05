"Ускладнююче денне світло": Нетаньягу розкритикував політику Байдена
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу дипломатично розкритикував політику колишнього президента США Джо Байдена. На думку глави ізраїльського уряду, "денне світло" між країнами пішло їм не на користь.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.
Нетаньягу зазначив, "коли інша сторона бачить денне світло між США та Ізраїлем, як це було в останні кілька років", це ускладнює досягнення спільних цілей.
Нетаньягу також високо оцінив роботу нового президента США. Водночас, ізраїльський лідер ухилився від прямої відповіді на питання, чия політика краща - Байдена чи Трампа.
Візит Нетаньягу до Вашингтона
У вівторок, 4 лютого, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу відвідав з офіційним візитом Вашингтон.
Під час візиту глава ізраїльського уряду провів переговори з президентом США Дональдом Трампом. Опісля лідери дали спільну прес-конференцію для ЗМІ у Білому домі.
За підсумками переговорів, Трамп заявив, що палестинці будуть змушені тимчасово переселитися зі зруйнованого Сектора Газа до Єгипту і Йорданії. Угруповання ХАМАС і Палестинська адміністрація не підтримали цю ідею.
Крім того, Трамп запевнив, що якщо Іран спробує ліквідувати його, країну буде знищено.
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