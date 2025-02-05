"Усложняющий дневной свет": Нетаньяху раскритиковал политику Байдена
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху дипломатично раскритиковал политику бывшего президента США Джо Байдена. По мнению главы израильского правительства, "дневной свет" между странами пошел им не на пользу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.
Нетаньяху отметил, "когда другая сторона видит дневной свет между США и Израилем, как это было в последние несколько лет", это затрудняет достижение общих целей.
Нетаньяху также высоко оценил работу нового президента США. В то же время, израильский лидер уклонился от прямого ответа на вопрос, чья политика лучше - Байдена или Трампа.
Визит Нетаньяху в Вашингтон
Во вторник, 4 февраля, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху посетил с официальным визитом Вашингтон.
Во время визита глава израильского правительства провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом. После лидеры дали совместную пресс-конференцию для СМИ в Белом доме.
По итогам переговоров, Трамп заявил, что палестинцы будут вынуждены временно переселиться из разрушенного Сектора Газа в Египет и Иорданию. Группировка ХАМАС и Палестинская администрация не поддержали эту идею.
Кроме того, Трамп заверил, что если Иран попытается ликвидировать его, страна будет уничтожена.
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