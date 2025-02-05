"Усложняющий дневной свет": Нетаньяху раскритиковал политику Байдена

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху дипломатично раскритиковал политику бывшего президента США Джо Байдена. По мнению главы израильского правительства, "дневной свет" между странами пошел им не на пользу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Нетаньяху отметил, "когда другая сторона видит дневной свет между США и Израилем, как это было в последние несколько лет", это затрудняет достижение общих целей. Нетаньяху также высоко оценил работу нового президента США. В то же время, израильский лидер уклонился от прямого ответа на вопрос, чья политика лучше - Байдена или Трампа.