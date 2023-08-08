Ускладнить наступ ЗСУ на Крим. Експерт оцінив проблеми після ударів по Чонгарських мостах

Атака по Чонгарському мосту може у майбутньому призвести до проблем при звільненні Україною окупованого Криму.

Він зауважив, що Сили оборони Україну ведуть системну роботу щодо зривання ворожої логістики. І у разі виведення з ладу Чонгарських мостів, росіянам доводиться активніше користуватися маршрутом через Перекоп.

"І ми бачимо, що у них виникла серйозна проблема з логістикою та своєчасною доставкою боєприпасів. Зросла дистанція, відповідно, доставка займає більше часу. Водночас на сьогодні Крим повністю не відрізано, транспорт їде. З проблемами, з меншими обсягами, але їде", - розповів він.

Мусієнко вважає, що руйнація Чонгарських мостів у майбутньому ускладнить наступ ЗСУ на Крим. Однак швидше за все вони й так будуть знищені росіянами під час відступу, як це вже було в Херсонській області, коли було підірвано як мінімум два автомобільні та два залізничні шляхи через Дніпро

Детально про ситуацію на півдні України та ситуацію у Чорному морі читайте у матеріалі РБК-Україна.

Удар по Чонгарському мосту

29 липня, Сили оборони Україна повідомили про другу успішну атаку по Чонгарському мосту. Перед цим Сальдо стверджував про "відбиття української атаки" на залізницю в Чонгарі, куди, за його словами, летіли аж нібито 12 ракет Storm Shadow.

Перший удар по мосту відбувся 22 червня поточного року. Тоді РФ теж заявила про атаку за допомогою ракет Storm Shadow, що пізніше підтвердили і в українському Генштабі.

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