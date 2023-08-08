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Усложнит наступление ВСУ на Крым. Эксперт оценил проблемы после ударов по Чонгарским мостам

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Вторник 08 августа 2023 20:05
Усложнит наступление ВСУ на Крым. Эксперт оценил проблемы после ударов по Чонгарским мостам Фото: Чонгарский мост (росСМИ)
Автор: Наталья Кава, Данила Крамаренко
Эксперт: Александр Мусиенко

Атака по Чонгарскому мосту может в будущем привести к проблемам при освобождении Украиной оккупированного Крыма.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Он отметил, что Силы обороны Украины ведут системную работу по срыву вражеской логистики. И в случае выведения из строя Чонгарских мостов, россиянам приходится активнее пользоваться маршрутом через Перекоп.

"И мы видим, что у них возникла серьезная проблема с логистикой и своевременной доставкой боеприпасов. Возросла дистанция, соответственно, доставка занимает больше времени. В то же время на сегодня Крым полностью не отрезан, транспорт едет. С проблемами, с меньшими объемами, но едет", – рассказал он.

Мусиенко считает, что разрушение Чонгарских мостов в будущем усложнит наступление ВСУ на Крым. Однако, скорее всего, они и так будут уничтожены россиянами во время отступления, как это уже было в Херсонской области, когда были взорваны как минимум два автомобильных и два железнодорожных пути через Днепр.

Подробно о ситуации на юге Украины и ситуации в Черном море читайте в материалеРБК-Украина.

Удар по Чонгарскому мосту

29 июля, Силы обороны Украины сообщили о второй успешной атаке по Чонгарскому мосту. Перед этим Сальдо утверждал об "отражении украинской атаки" на железную дорогу в Чонгаре, куда, по его словам, летели только 12 ракет Storm Shadow.

Первый удар по мосту произошел 22 июня текущего года. Тогда РФ тоже заявила об атаке с помощью ракет Storm Shadow, позже подтвердившихся и в украинском Генштабе.

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