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Затруднило эвакуацию. Россияне ночью попытались разрушить переправу в Харьковской области

Понедельник 06 января 2025 15:51
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Затруднило эвакуацию. Россияне ночью попытались разрушить переправу в Харьковской области Фото: россияне ночью попытались разрушить переправу в Харьковской области (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Ночью российские террористы пытались разрушить переправу с левого берега Оскола на правый. Это усложнило эвакуацию и доставку гуманитарных грузов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олега Синегубова в эфире телемарафона.

"Сегодня ночью враг пытался разрушить транспортную гражданскую инфраструктуру, переправу с левого берега (Оскола, - ред.) на правый, чем усложнил и доставку гуманитарных грузов, и эвакуационные мероприятия. Сейчас работаем над восстановлением. Однако эта работа у нас постоянная, потому что враг пытается разрушать нашу логистику чуть ли не каждый день", - рассказал глава ОГА.

Глава Купянской районной военной администрации (РВА) Андрей Канашевич, в свою очередь, рассказал, что ситуация в целом остается напряженной, поскольку вражеские обстрелы не прекращаются. В том же числе россияне активно применяют FPV-дроны.

"Больше всего беспокоит, что на левом берегу Оскола остаются около 1660 жителей района в Куриловской, Кондрашевской и Купянской громадах", - заявил Канашевич.

Ситуация на Купянском направлении

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ), на Купянском направлении, за прошедшие сутки, 5 января, состоялись четыре вражеские атаки вблизи Загрызово.

Недавно россияне попытались штурмовать позиции Сил обороны воспользовавшись плохой погодой, чтобы расширить свой плацдарм на левом берегу реки Оскол, но атака была успешно отбита.

В частности, в начале декабря в районе села Новомлинск, Купянского района, россияне попытались захватить и удержать плацдарм на правом берегу реки Оскол.

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