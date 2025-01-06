На Курахівському напрямку ЗСУ знищують ворога, що прорвався у міську забудову

Російська армія проводить штурмові дії в міській забудові Курахового. Там тривають заходи з виявлення та знищення штурмових груп противника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОСУВ "Хортиця"

За даними українських військових, на Курахівському напрямку противник проводить штурмові дії в міській забудові Курахового. А також у напрямку Петропавлівки та Дачного.

"Тривають заходи з виявлення та знищення штурмових груп противника, що намагаються інфільтруватися в наші бойові порядки", - повідомили в ОСУВ "Хортиця".

Ситуація на інших напрямках

Протягом минулої доби противник безуспішно атакував наші позиції у Вовчанську - на Харківському напрямку та в районах Нової Кругляківки та Загризового - на Куп’янському напрямку.

Також без успіху противник проводив штурмові дії в районах Надії, Тернів, Макіївки та Лозової - на Лиманському напрямку та в населеному пункті Білогорівка - на Сіверському напрямку.

На Краматорському напрямку противник атакував позиції сил оборони в Часовому Яру та в напрямку Ступочок, а на Торецькому напрямку - штурмував наші укріплення в Торецьку. Також провів спробу штурмових дій із застосуванням бронетехніки в напрямку Щербинівки. ББМ ворога разом з десантом були знищені нашою артилерією ще на підході до рубежу висування.

Ворог атакував позиції ЗСУ в районах Воздвиженки, Миролюбівки, Проміня, Лисівки, Піщаного та Солоного - на Покровському напрямку. Сили оборони успішно протистоять намаганням противника реалізувати свою чисельну перевагу та розвинути наступ. В напрямку Єлізаветівки ворог проводив штурмові дії із застосуванням бронетехніки. Наші воїни знищили один танк та дві ББМ.

На Времівському напрямку ворог продовжує накопичувати сили для подальших атак. Цієї доби він атакував наші укріплення в районах Зеленівки, Костянтинополя та Нового Комара: успіху не мав.

Ситуація у Курахово

Раніше ми писали про те, що на Курахівському напрямку Сили оборони відбили 11 атак позицій поблизу Петропавлівки, Срібного, Курахового та Шевченка.

Зокрема, нещодавно у мережі повідомили про оточення українських військ районі населених пунктів Успенівка та Трудове біля Курахового. Однак у ЗСУ спростували цю інформацію та заявили, що війська були відведені.