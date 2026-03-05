ua en ru
Суспільство

Ускладнення погоди в Україні: де сьогодні чекати сильний вітер, а де - мокрий й сніг

07:00 05.03.2026 Чт
2 хв
Очікуються сильні пориви вітру до 20 м/с
aimg Ірина Глухова
Ускладнення погоди в Україні: де сьогодні чекати сильний вітер, а де - мокрий й сніг Фото: синоптики дали прогноз погоди на 5 березня (Getty Images)

Сьогодні, 5 березня, погода в Україні ускладниться. У деяких регіонах очікується сильний вітер із поривами до 20 м/с, а місцями пройдуть дощі з мокрим снігом.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Укргідрометцентр.

Читайте також: Березень в Україні буде теплішим за норму, але не всюди: що кажуть синоптики

Погода в Україні

Як розповіли в Укргідрометцентрі, сьогодні погоду в країні визначатиме поле підвищеного тиску, тому опадів не очікується, лише на сході та північному сході вдень прогнозують невеликий сніг і дощ.

Вночі у північних областях, а також у Полтавській та Харківській областях місцями очікується ожеледиця на дорогах.

Синоптик Наталка Діденко повідомила, що 5 березня в Україні буде тепло, але вітряно.

"Пориви північно-західного вітру часом можуть досягати 15-20 метрів за секунду, закутуйтеся щільніше", - попередила вона.

Температура протягом дня очікується від +4 до +9 градусів, на півдні та заході розігріє +6 до +12 градусів, на північному сході холодніше - від +1 до +4 градуси.

Дощ із мокрим снігом ймовірний на Полтавщині, Чернігівщині, Харківщині та Луганщині, на решті території України - без істотних опадів.

Ускладнення погоди в Україні: де сьогодні чекати сильний вітер, а де - мокрий й сніг

Погода у Києві

У столиці сьогодні хмарно з проясненнями, без опадів. Вночі на дорогах місцями ожеледиця.

За інформацією Діденко, вітер із північного заходу також буде сильним.

Температура по області вночі від -4 градусів до +1 градуса, вдень 4-9 градусів тепла, у столиці вночі 1-3 градуси морозу, вдень +4...+6 градусів.

Раніше синоптики Укргідрометцентра дали першу характеристику березня та поділились загальним попереднім прогнозом на перший місяць весни.

Водночас, поки водойми залишаються підступними, нагадаємо про правила виживання: що робити, якщо лід під ногами раптом тріснув.

