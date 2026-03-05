Осложнения погоды в Украине: где сегодня ждать сильный ветер, а где - мокрый и снег
Сегодня, 5 марта, погода в Украине усложнится. В некоторых регионах ожидается сильный ветер с порывами до 20 м/с, а местами пройдут дожди с мокрым снегом.
Погода в Украине
Как рассказали в Укргидрометцентре, сегодня погоду в стране будет определять поле повышенного давления, поэтому осадков не ожидается, лишь на востоке и северо-востоке днем прогнозируют небольшой снег и дождь.
Ночью в северных областях, а также в Полтавской и Харьковской областях местами ожидается гололедица на дорогах.
Синоптик Наталья Диденко сообщила, что 5 марта в Украине будет тепло, но ветрено.
"Порывы северо-западного ветра временами могут достигать 15-20 метров в секунду, укутывайтесь плотнее", - предупредила она.
Температура в течение дня ожидается от +4 до +9 градусов, на юге и западе разогреет +6 до +12 градусов, на северо-востоке холоднее - от +1 до +4 градуса.
Дождь с мокрым снегом вероятен на Полтавщине, Черниговщине, Харьковщине и Луганщине, на остальной территории Украины - без существенных осадков.
Погода в Киеве
В столице сегодня облачно с прояснениями, без осадков. Ночью на дорогах местами гололедица.
По информации Диденко, ветер с северо-запада также будет сильным.
Температура по области ночью от -4 градусов до +1 градуса, днем 4-9 градусов тепла, в столице ночью 1-3 градуса мороза, днем +4...+6 градусов.
