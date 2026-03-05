ua en ru
Чт, 05 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Осложнения погоды в Украине: где сегодня ждать сильный ветер, а где - мокрый и снег

07:00 05.03.2026 Чт
2 мин
Ожидаются сильные порывы ветра до 20 м/с
aimg Ірина Глухова
Осложнения погоды в Украине: где сегодня ждать сильный ветер, а где - мокрый и снег Фото: синоптики дали прогноз погоды на 5 марта (Getty Images)

Сегодня, 5 марта, погода в Украине усложнится. В некоторых регионах ожидается сильный ветер с порывами до 20 м/с, а местами пройдут дожди с мокрым снегом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Читайте также: Март в Украине будет теплее нормы, но не везде: что говорят синоптики

Погода в Украине

Как рассказали в Укргидрометцентре, сегодня погоду в стране будет определять поле повышенного давления, поэтому осадков не ожидается, лишь на востоке и северо-востоке днем прогнозируют небольшой снег и дождь.

Ночью в северных областях, а также в Полтавской и Харьковской областях местами ожидается гололедица на дорогах.

Синоптик Наталья Диденко сообщила, что 5 марта в Украине будет тепло, но ветрено.

"Порывы северо-западного ветра временами могут достигать 15-20 метров в секунду, укутывайтесь плотнее", - предупредила она.

Температура в течение дня ожидается от +4 до +9 градусов, на юге и западе разогреет +6 до +12 градусов, на северо-востоке холоднее - от +1 до +4 градуса.

Дождь с мокрым снегом вероятен на Полтавщине, Черниговщине, Харьковщине и Луганщине, на остальной территории Украины - без существенных осадков.

Осложнения погоды в Украине: где сегодня ждать сильный ветер, а где - мокрый и снег

Погода в Киеве

В столице сегодня облачно с прояснениями, без осадков. Ночью на дорогах местами гололедица.

По информации Диденко, ветер с северо-запада также будет сильным.

Температура по области ночью от -4 градусов до +1 градуса, днем 4-9 градусов тепла, в столице ночью 1-3 градуса мороза, днем +4...+6 градусов.

Ранее синоптики Укргидрометцентра дали первую характеристику марта и поделились общим предварительным прогнозом на первый месяц весны.

В то же время, пока водоемы остаются коварными, напомним о правилах выживания: что делать, если лед под ногами вдруг треснул.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Погода в Украине Погода в Киеве Гидрометцентр
Новости
Российские войска массово перебрасывают дешевые дроны на фронт, - Флеш
Российские войска массово перебрасывают дешевые дроны на фронт, - Флеш
Аналитика
Доллар идет на рекорд, бензин взлетел в цене: как война на Ближнем Востоке влияет на цены в Украине
Юрий Дощатов, Дмитрий Сидоров Доллар идет на рекорд, бензин взлетел в цене: как война на Ближнем Востоке влияет на цены в Украине