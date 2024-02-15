По усій Україні оголосили повітряну тривогу, попереджають про ракету й загрозу балістики

В усіх областях України оголосили повітряну тривогу. Попереджають рух ракети в напрямку Дніпропетровської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.
Де оголошена тривога
Станом на 10:56 мапа виглядає так:
Фото: карта тривог України (alerts.in.ua)
Що кажуть Повітряні сили
Повітряні сили попереджають про зліт російського винищувача МіГ-31К з аеродрому Саваслейка, який розташований у Нижньогородській області Росії. Літак є носієм ракет "Кинджал".
Тим часом Сили оборони Півдня заявляють про те, що Росія утримує в Чорному морі 4 кораблі, серед яких фрегат "Адмірал Макаров". Враховуючи ранкову атаку, корабель може бути готовим до пусків 6 "Калібрів".
Зафіксовано ракету
Згідно з даними Повітряних сил, в напрямку Дніпропетровської області летить ракета.
Загроза балістики
Існує загроза балістики з Бєлгородської області, Росії. Повітряні сили заявляють про повторні пуски.
У ніч на 15 лютого російські терористи вкотре масовано атакували Україну. Ворог застосував:
Протиповітряна оборона знищила 13 ракет різних типів, а саме:
Усі подробиці нічної атаки ворога - в матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.