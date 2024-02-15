По всей Украине объявили воздушную тревогу, предупреждают о ракете и угрозе баллистики

Во всех областях Украины объявили воздушную тревогу. Предупреждают движение ракеты в направлении Днепропетровской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.
Где объявлена тревога
По состоянию на 10:56 карта выглядит так:
Фото: карта тревог Украины (alerts.in.ua)
Что говорят Воздушные силы
Воздушные силы предупреждают о взлете российского истребителя МиГ-31К с аэродрома Саваслейка, расположенного в Нижегородской области России. Самолет является носителем ракет "Кинжал".
Тем временем Силы обороны Юга заявляют о том, что Россия удерживает в Черном море 4 корабля, среди которых фрегат "Адмирал Макаров". Учитывая утреннюю атаку, корабль может быть готов к пускам 6 "Калибров".
Зафиксирована ракета
Согласно данным Воздушных сил, в направлении Днепропетровской области летит ракета.
Угроза баллистики
Существует угроза баллистики из Белгородской области, России. Воздушные силы заявляют о повторных пусках.
В ночь на 15 февраля российские террористы в очередной раз массированно атаковали Украину. Враг применил:
Противовоздушная оборона уничтожила 13 ракет разных типов, а именно:
Все подробности ночной атаки врага - в материале РБК-Украина.
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