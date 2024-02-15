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По всей Украине объявили воздушную тревогу, предупреждают о ракете и угрозе баллистики

Фото: по всей Украине объявили воздушную тревогу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Во всех областях Украины объявили воздушную тревогу. Предупреждают движение ракеты в направлении Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Где объявлена тревога

По состоянию на 10:56 карта выглядит так:

Фото: карта тревог Украины (alerts.in.ua)

Что говорят Воздушные силы

Воздушные силы предупреждают о взлете российского истребителя МиГ-31К с аэродрома Саваслейка, расположенного в Нижегородской области России. Самолет является носителем ракет "Кинжал".

Тем временем Силы обороны Юга заявляют о том, что Россия удерживает в Черном море 4 корабля, среди которых фрегат "Адмирал Макаров". Учитывая утреннюю атаку, корабль может быть готов к пускам 6 "Калибров".

Зафиксирована ракета 

Согласно данным Воздушных сил, в направлении Днепропетровской области летит ракета.

Угроза баллистики

Существует угроза баллистики из Белгородской области, России. Воздушные силы заявляют о повторных пусках.

Массированная атака на Украину в ночь на 15 февраля

В ночь на 15 февраля российские террористы в очередной раз массированно атаковали Украину. Враг применил:

  • крылатые ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55 - 12 ракет с самолетов стратегической авиации ТУ-95мс;
  • морского базирования - "Калибр", 2 ракеты, которые были запущены из Новороссийска, России;
  • баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23, которые были запущены из Воронежска, России;
  • зенитные управляемые ракеты С-300, которые были запущены из Белгородской области, России;
  • управляемые авиационные ракеты Х-59, которые были запущены с временно оккупированных территорий Запорожской области и Курской области, России.

Противовоздушная оборона уничтожила 13 ракет разных типов, а именно:

  • 8 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55;
  • 1 баллистическую ракету "Искандер-М"/KN-23;
  • 2 крылатые ракеты "Калибр";
  • 2 управляемые авиационные ракеты Х-59.

Все подробности ночной атаки врага - в материале РБК-Украина.

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