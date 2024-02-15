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Нічна атака на Україну. У Повітряних силах відзвітували про роботу ППО

Четвер 15 лютого 2024 09:28
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Нічна атака на Україну. У Повітряних силах відзвітували про роботу ППО Фото: колаж РБК-Україна
Автор: Валерія Поліщук

В ніч на 15 лютого російські загарбники в черговий раз атакували Україну. Сили протиповітряної оборони знищили 13 ракет з 26, які були запущені росіянами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Повітряних сил ЗСУ в Telegram.

"Уночі 15 лютого 2024 року російські окупанти атакували Україну крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55, морського базування - "Калібр", балістичними ракетами "Іскандер-М"/ KN-23, зенітними керованими ракетами С-300, керованими авіаційними ракетами Х-59", - йдеться у повідомленні.

При цьому зазначається, що усього було зафіксовано пуски 26 ракет різних типів, а саме:

  • 12 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 з літаків стратегічної авіації Т-95мс (Енгельс);
  • шість балістичних ракет "Іскандер-М"/ KN-23 (Воронезька область);
  • дві крилаті ракети "Калібр" (Новоросійськ, РФ);
  • чотири керовані авіаційні ракети Х-59 (ТОТ Запорізької області, Курська область, РФ);
  • дві зенітні керовані ракети С-300 (Бєлгородська область, РФ).

Так, Сили та засоби Повітряних сил та Сил оборони України знищили 13 ракет різних типів. Зокрема:

  • вісім крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;
  • одну балістичну ракету "Іскандер-М"/KN-23;
  • дві крилаті ракети "Калібр";
  • дві керовані авіаційні ракети Х-59.

Атака на Україну 15 лютого

Російські загарбники в ніч на 15 лютого здійснили масовану атаку на Україну. Вибухи лунали у Львові, Івано-Франківській області, Києві, Київській та Полтавській областях.

У Львові зафіксовано приліт ракети у межах міста. На регіон окупанти направили понад 10 ракет. Крім того, внаслідок атаки постраждали двоє людей.

Також є влучення та постраждалі у Запоріжжі, біля Миргорода і не тільки. Докладніше - у матеріалі.

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