По усій Україні оголошено повітряну тривогу: в чому причина

В усіх областях України оголосили повітряну тривогу. Попереджають про зліт ворожого винищувача МіГ-31К, який є носієм ракет "Кинджал".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог .

Станом на 11:03, повітряну тривогу оголошено по усій території України.

Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua)

Причина повітряної тривоги

"Ракетна небезпека по всій території України. Зліт МіГ-31К", - пишуть Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ).

Обстріли України

Протягом останніх майже двох місяців Російська Федерація регулярно вдається до нічних ударів по території України. У ніч на 15 жовтня терористи запустили:

сім зенітних керованих ракет С-300/400;

дві керовані авіаційні ракети Х-59;

17 ударних безпілотників.

Загалом протиповітряній обороні (ППО) вдалось збити 12 безпілотників літальних апаратів (БпЛА). Ще чотири були втрачені внаслідок активної протидії РЕБ.