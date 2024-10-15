По усій Україні оголошено повітряну тривогу: в чому причина
В усіх областях України оголосили повітряну тривогу. Попереджають про зліт ворожого винищувача МіГ-31К, який є носієм ракет "Кинджал".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.
Станом на 11:03, повітряну тривогу оголошено по усій території України.
Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua)
Причина повітряної тривоги
"Ракетна небезпека по всій території України. Зліт МіГ-31К", - пишуть Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ).
Обстріли України
Протягом останніх майже двох місяців Російська Федерація регулярно вдається до нічних ударів по території України. У ніч на 15 жовтня терористи запустили:
- сім зенітних керованих ракет С-300/400;
- дві керовані авіаційні ракети Х-59;
- 17 ударних безпілотників.
Загалом протиповітряній обороні (ППО) вдалось збити 12 безпілотників літальних апаратів (БпЛА). Ще чотири були втрачені внаслідок активної протидії РЕБ.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.