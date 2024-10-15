Росія вночі запустила дев'ять ракет та майже 20 дронів: скільки збила ППО
У ніч на 15 жовтня Російська Федерація вкотре вдалась до обстрілів України. Цього разу запустила дев'ять ракет й майже 20 ударних безпілотних літальних апаратів (БпЛА).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).
Цієї ночі Росія запустила:
- сім зенітних керованих ракет С-300/400 із території тимчасово окупованого Криму;
- дві керовані авіаційні ракети Х-59 по Чернігівській та Сумській областях із повітряного простору Курської області;
- 17 ударних безпілотників із території Курська та Приморсько-Ахтарська.
До відбиття нападу була залучена:
- авіація;
- зенітні ракетні війська;
- підрозділи РЕБ;
- мобільні вогневі групи Повітряних сил й Сил оборони України.
Під час відбиття атаки протиповітряній обороні (ППО) вдалось знищити 12 дронів у Миколаївській, Київській, Одеській та низці інших областей.
Чотири дрони були локаційно втрачені внаслідок активної протидії РЕБ. Ще один БпЛА наразі перебуває в повітрі.
Обстріли України
Протягом останніх майже двох місяців російські терористи кожної ночі обстрілюють Україну "Шахедами" та ракетами. Виключення стала ніч на 14 жовтня, яка була"тихою".
Вчора ж, 14 жовтня, повітряну тривогу в низці областей почали оголошувати вже після 21 години. Тоді ж ворог запустив проти України "Шахеди".
Зокрема вночі пролунали вибухи у Миколаєві.
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