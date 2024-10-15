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Росія вночі запустила дев'ять ракет та майже 20 дронів: скільки збила ППО

Вівторок 15 жовтня 2024 09:05
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Росія вночі запустила дев'ять ракет та майже 20 дронів: скільки збила ППО Ілюстративне зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У ніч на 15 жовтня Російська Федерація вкотре вдалась до обстрілів України. Цього разу запустила дев'ять ракет й майже 20 ударних безпілотних літальних апаратів (БпЛА).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).

Цієї ночі Росія запустила:

  • сім зенітних керованих ракет С-300/400 із території тимчасово окупованого Криму;
  • дві керовані авіаційні ракети Х-59 по Чернігівській та Сумській областях із повітряного простору Курської області;
  • 17 ударних безпілотників із території Курська та Приморсько-Ахтарська.

До відбиття нападу була залучена:

  • авіація;
  • зенітні ракетні війська;
  • підрозділи РЕБ;
  • мобільні вогневі групи Повітряних сил й Сил оборони України.

Під час відбиття атаки протиповітряній обороні (ППО) вдалось знищити 12 дронів у Миколаївській, Київській, Одеській та низці інших областей.

Чотири дрони були локаційно втрачені внаслідок активної протидії РЕБ. Ще один БпЛА наразі перебуває в повітрі.

Обстріли України

Протягом останніх майже двох місяців російські терористи кожної ночі обстрілюють Україну "Шахедами" та ракетами. Виключення стала ніч на 14 жовтня, яка була"тихою".

Вчора ж, 14 жовтня, повітряну тривогу в низці областей почали оголошувати вже після 21 години. Тоді ж ворог запустив проти України "Шахеди".

Зокрема вночі пролунали вибухи у Миколаєві.

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