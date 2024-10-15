По всей Украине объявлена воздушная тревога: в чем причина
Во всех областях Украины объявили воздушную тревогу. Предупреждают о взлете вражеского истребителя МиГ-31К, который является носителем ракет "Кинжал".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.
По состоянию на 11:03, воздушная тревога объявлена по всей территории Украины.
Фото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua)
Причина воздушной тревоги
"Ракетная опасность по всей территории Украины. Взлет МиГ-31К", - пишут Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Обстрелы Украины
В течение последних почти двух месяцев Российская Федерация регулярно прибегает к ночным ударам по территории Украины. В ночь на 15 октября террористы запустили:
- семь зенитных управляемых ракет С-300/400;
- две управляемые авиационные ракеты Х-59;
- 17 ударных беспилотников.
В общей сложности противовоздушной обороне (ПВО) удалось сбить 12 беспилотников летательных аппаратов (БпЛА). Еще четыре были потеряны в результате активного противодействия РЭБ.
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