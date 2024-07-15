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По усій території України оголошено повітряну тривогу: в чому причина (відбій)

Ілюстративне зображення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В усіх областях України оголошено повітряну тривогу. Попереджають про зліт російського винищувача МіГ-31К, який є носієм ракет "Кинджал".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Як й згадувалось вище, тривога була оголошена по усій території України. 

Фото: карта повітряних тривог станом на 08:21 (alerts.in.ua) 

Зліт МіГ-31К

"Ракетна небезпека по всій території України!Зафіксовано зліт МіГ-31К", - пишуть Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ). 

Зафіксовано рух ракети 

Повітряні сили заявили про рух ракети з півдня через Миколаївську область в напрямку північного заходу. 

Відбій тривоги 

Станом на 08:41 в країні почали оголошувати відбій повітряної тривоги. 

Масовані обстріли України 

Протягом останніх місяців ворог суттєво посилив удари по території України. Це, своєю чергою, зробило питання посилення протиповітряної оборони (ППО) країни ще гострішим. Як приклад, увечері 11 липня та у ніч на 13 липня терористи запустили: 

  • 5 крилатих ракет повітряного базування типу Х-101; 
  • 24 ударних БпЛА типу "Шахед". 

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