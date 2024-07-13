ua en ru
Сб, 13 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Оборонці неба України збили майже усі "Шахеди", останній "втік" до Білорусі

Субота 13 липня 2024 07:54
UA EN RU
Оборонці неба України збили майже усі "Шахеди", останній "втік" до Білорусі Фото: Микола Олещук, командувач Повітряних сил України (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Силами та засобами протиповітряної оборони ЗСУ були збиті майже усі дрони-камікадзе, які російські загарбники застосували для ударів по території України цієї ночі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенанта Миколу Олещука.

Зазначається, що окупанти у ніч проти 13 липня під час повітряного нападу запустили по Україні 5 ударних безпілотників типу "Шахед" із Приморсько-Ахтарська (Російська Федерація).

Робота ППО

"Чотири ворожі БпЛА збито підрозділами мобільних вогневих груп у Донецькій та Харківській областях", - розповів генерал.

Він уточнив, що п'ятий "Шахед", який не був ліквідований внаслідок роботи ППО, вилетів з України у бік Білорусі.

"П’ятий - вийшов з повітряного простору України у напрямку Гомельської області Білорусі", - йдеться в публікації командувача ПС у Telegram.

Оборонці неба України збили майже усі &quot;Шахеди&quot;, останній &quot;втік&quot; до Білорусі

Нічна атака дронів

Нагадаємо, пізно ввечері 12 липня в Повітряних силах заявили про фіксацію ворожих дронів-камікадзе над територією України. У низці областей була оголошена повітряна тривога.

Вже вранці війскові повідомили про роботу ППО в Дніпропетровській області через ударні безпілотники противника, що прямували у бік Кіровоградської області.

"Шахеди" залітають в Білорусь

Варто зауважити, що нинішній випадок, коли запущений росармією під час повітряної атаки по України дрон-камікадзе "ретирувався" на територію Білорусі - не перший.

Так, вчора через аналогічний епізод із "заблукалим" "Шахедом"
білоруські Збройні сили піднімали авіацію.

За даними "Білорускі Гаюн", 12 липня щонайменше 1 годину російський БпЛА перебував у повітряному просторі Білорусі - безпілотник зайшов з Чернігівської області в районі селища Лоїв й взяв курс на північний захід.

До слова, раніше у "Центрі національного спротиву" повідомили, що білоруські силові відомства, щоб показати Китаю свою "силу", можуть готувати провокації під чужим прапором в прикордонній зоні з Україною.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Повітряні сили України Війна в Україні Атака дронів
NEWS
Система ППО, 58 артсистем і понад 1100 загарбників: Генштаб розповів про втрати РФ за добу
Система ППО, 58 артсистем і понад 1100 загарбників: Генштаб розповів про втрати РФ за добу
DAILY
Демократи стежать, Трамп радіє. Чи позначаться обмовки Байдена на участі у виборах у США
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Демократи стежать, Трамп радіє. Чи позначаться обмовки Байдена на участі у виборах у США