По всей территории Украины объявлена воздушная тревога: в чем причина (отбой)

Во всех областях Украины объявлена воздушная тревога. Предупреждают о взлете российского истребителя МиГ-31К, который является носителем ракет "Кинжал".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.
Как и упоминалось выше, тревога была объявлена по всей территории Украины.
Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 08:21 (alerts.in.ua)
"Ракетная опасность по всей территории Украины! Зафиксирован взлет МиГ-31К", - пишут Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Воздушные силы заявили о движении ракеты с юга через Николаевскую область в направлении северо-запада.
По состоянию на 08:41 в стране начали объявлять отбой воздушной тревоги.
В течение последних месяцев враг существенно усилил удары по территории Украины. Это, в свою очередь, сделало вопрос усиления противовоздушной обороны (ПВО) страны еще более острым. Как пример, вечером 11 июля и в ночь на 13 июля террористы запустили:
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