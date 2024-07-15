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По всей территории Украины объявлена воздушная тревога: в чем причина (отбой)

Иллюстративное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Во всех областях Украины объявлена воздушная тревога. Предупреждают о взлете российского истребителя МиГ-31К, который является носителем ракет "Кинжал".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Как и упоминалось выше, тревога была объявлена по всей территории Украины.

Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 08:21 (alerts.in.ua)

Взлет МиГ-31К

"Ракетная опасность по всей территории Украины! Зафиксирован взлет МиГ-31К", - пишут Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Зафиксировано движение ракеты 

Воздушные силы заявили о движении ракеты с юга через Николаевскую область в направлении северо-запада. 

Отбой тревоги 

По состоянию на 08:41 в стране начали объявлять отбой воздушной тревоги. 

Массированные обстрелы Украины

В течение последних месяцев враг существенно усилил удары по территории Украины. Это, в свою очередь, сделало вопрос усиления противовоздушной обороны (ПВО) страны еще более острым. Как пример, вечером 11 июля и в ночь на 13 июля террористы запустили: 

  • 5 крылатых ракет воздушного базирования типа Х-101; 
  • 24 ударных БпЛА типа "Шахед". 

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