Росіяни вдарили "Іскандерами" та дронами по Україні: скільки цілей збила ППО

Російські війська в ніч на 11 липня вдарили по Україні ракетами "Іскандер-М" та дронами. ППО збила всі російські безпілотники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача Повітряних сил Миколи Олещука.

"Ворожі ударні БПЛА були збиті у Миколаївській, Хмельницькій, Львівській та Івано-Франківській областях", - констатував генерал.

Як додав Олещук, до бойової роботи залучались винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, розрахунки мобільних вогневих груп Сил оборони України.

"У ніч на 11 липня противник ударив по Сумській області двома балістичними ракетами "Іскандер-М" із Курської області, а також атакував 6 ударними БПЛА типу "Shahed-131/136" із російського Приморсько-Ахтарська", - розповів він.

Обстріли РФ по Україні

Російські війська часто комбіновано атакують Україну, використовуючи і дрони, і ракети.

Наприклад, 10 липня російські війська під час обстрілу по Україні використали 20 дронів і одну ракету "Іскандер-М". Під ударом була портова інфраструктура Одеського району. Двоє людей загинули, один був поранений. ППО збила 14 дронів.

Крім того, 7 липня окупанти використали дві ракети "Іскандер-М" при ударі по Україні. Їх також не вдалося збити ППО.

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