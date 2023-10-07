На усій території Ізраїля ввели надзвичайний стан

"Міністр національної безпеки Бен-Гвір оголосив надзвичайний стан на всій території Ізраїлю і наказав залучити до роботи в поліції всіх добровольців", - пише видання.

Ранковий напад ХАМАСу на Ізраїль

Зранку терористи ХАМАСу атакували Ізраїль. Усе почалось з масштабного ракетного обстрілу по території країни. Пізніше бойовики зайшли до Сдероту - невеличкого міста в Південному окрузі.

Збройні сили Ізраїлю заявили, що терористи заплатять високу ціну. Також було розпочато контртерористичну операцію "Залізні мечі".

Прем'єр-міністр Ізраїля Беньямін Нетаньяху заявив про те, що його країна перебуває у "стані війни".

"Це не операція, не ескалація - це війна. І ми переможемо. ХАМАС заплатить за цю війну безпрецедентну ціну. Я розпорядився зачистити прикордонні населені пункти від терористів і провести мобілізацію резервістів", - додав Нетаньяху.

Згідно з останніми даними Міністерства охорони здоров'я Ізраїлю, наразі відомо про щонайменше 545 поранених осіб. Також є загиблі.

Усі подробиці ранкового нападу ХАМАСу на Ізраїль в режимі онлайн можна прочитати в матеріалі РБК-Україна.