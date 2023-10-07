На всей территории Израиля ввели чрезвычайное положение

"Министр национальной безопасности Бен-Гвир объявил чрезвычайное положение на всей территории Израиля и приказал привлечь к работе в полиции всех добровольцев", - пишет издание.

Утреннее нападение ХАМАСа на Израиль

Утром террористы ХАМАСа атаковали Израиль. Все началось с масштабного ракетного обстрела по территории страны. Позже боевики зашли в Сдерот - небольшой город в Южном округе.

Вооруженные силы Израиля заявили, что террористы заплатят высокую цену. Также была начата контртеррористическая операция "Железные мечи".

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о том, что его страна находится в "состоянии войны".

"Это не операция, не эскалация - это война. И мы победим. ХАМАС заплатит за эту войну беспрецедентную цену. Я распорядился зачистить приграничные населенные пункты от террористов и провести мобилизацию резервистов", - добавил Нетаньяху.

Согласно последним данным Министерства здравоохранения Израиля, в настоящее время известно о меньшей мере 545 раненых. Также есть погибшие.

Все подробности утреннего нападения ХАМАСа на Израиль в режиме онлайн можно прочитать в материале РБК-Украина.