Ізраїль заявив про початок спецоперації "Залізні мечі"

Після ранкової атаки ХАМАСУ на територію Ізраїля сили оборони країни (ЦАХАЛ) оголосили про початок контртерористичної операції "Залізні мечі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ЦАХАЛу.

"Ми почали операцію "Залізні мечі", усі етапи нашої операції відкриті", - заявили в ЦАХАЛ.

Як відзначають Збройні сили Ізраїлю, вони направили спеціальні підрозділи разом зі старшими командирами на південь країни. Територія операції буде розділена на центри, кожен з яких очолюватиме командир.

"У міру необхідності ми будемо набирати десятки тисяч резервістів", - додала пресслужба.

Ранковий напад ХАМАСу на Ізраїль

Близько о 06:30 за київським часом бойовики ХАМАСу атакували Ізраїль. По країні були випущені ракети, зокрема терористи проникли до Сдероту - невеличкого міста в Південному окрузі.

Збройні сили Ізраїлю заявили, що бойовики "заплатять високу ціну" й оголосили стан "готовності до війни".

Усі подробиці ранкового нападу ХАМАСу на Ізраїль в режимі онлайн можна прочитати в матеріалі РБК-Україна.