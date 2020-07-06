Усиление санкций против СМИ: опубликован доработанный закон о медиа

На сайте Верховной рады опубликовали доработанный закон о медиа №2693-д. Последний этап прохождения документа - обрабатывается в комитете.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Рады.

Новации доработанного закона

Из числа субъектов, на которые распространяется регулирование закона, изъяты иностранные нелинейные медиа и иностранные платформы общего доступа к информации - Netflix, Amazon Prime Video).

Из закона изъяли положения об обязательности трансляции радиоканалов, телеканалов, каталогов программ, которые происходят из стран, являющихся сторонами Европейской конвенции о трансграничном телевидении или государствами-членами Европейского союза, официальными языками этих государств.

Документ запрещает всем лицам, зарегистрированным в оффшорных зонах, участвовать в поставщиках электронных коммуникационных услуг для нужд вещания с использованием радиочастотного ресурса.

В проекте уточнили требования к прозрачности структуры собственности и контроля: в частности, добавили срок на приведение структуры собственности в соответствие с требованиями закона, конкретизировали порядок представления отчетности и перечень оснований ее представления.

Требования к публикации выходных данных онлайн медиа будут распространяться только на зарегистрированных субъектов.

Так, программы США и Канады исключили из квоты европейского продукта. Также откорректированы квоты на программы независимых студий-производителей в соответствии с требованиями директивы: для таких программ установлена ​​квота 10% и 5% в течение переходного периода.

В законе уточнили и порядок распространения вещателями информации о событиях значительного общественного интереса, а также закрепили право телевизионных вещателей свободно выбирать отрывок (видеоряд) с трансляции события значительного общественного интереса, необходимый для подготовки новостных сообщений.

Упрощены также условия регистрации печатных изданий: они подлежат обязательной регистрации только в период военной агрессии.

Расширение полномочий Нацрады

Документ усиливает полномочия регулятора в части наложения санкций на субъектов в сфере медиа. Нацрада уполномочивает отменять регистрацию аудиовизуальных линейных медиа без решения суда.

Нацрада в частности:

ведет переговоры с владельцами платформ общего доступа к информации (в том числе - иностранными) и подписывает с ними соглашения или меморандумы, стремясь зафиксировать в них обязанность владельцев платформ предусмотреть в условиях пользования сервисом платформы запрет на распространение пользовательской информации, нарушающей требования законодательства Украины;

обращается к владельцам таких платформ с требованиями ограничить доступ к пользовательской информации, нарушающей требования законодательства Украины, и за распространение которой к СМИ применена санкция в виде штрафа или аннулирования лицензии, отмены регистрации и/или запрета распространения онлайн-медиа в Украине;

обращается к владельцам поисковых систем (в том числе - иностранных) с требованиями изъятия (блокировки) в результатах поиска, выдаваемых по запросам пользователей, а также в каталогах такой поисковой системой, ссылки на информацию и просмотр такой информации, нарушающей требования законодательства Украины, и за распространение которой к СМИ была применена санкция.

Усиление санкций против СМИ

Решение о штрафах для медиа Нацрада будет принимать самостоятельно. Закон делит нарушения СМИ на три вида - значительные, грубые и мелкие.

Для онлайн-медиа мелкие нарушения будут караться пятью минимальными зарплатами, значительные - от 5 до 10 размеров минимальных зарплат, а грубые - до 15 таких зарплат (с сентября минимальная зарплата должна вырасти до 5000 гривен).

При этом для аудиовизуальных СМИ максимальный размер штрафа устанавливается на уровне 75 минимальных зарплат.

Подчеркнем, под значительными нарушениями имеется в виду обнародование запрещенной информации, в частности любого положительного упоминания коммунистических деятелей СССР, а также высказываний или материалов, которые унижают или показывают пренебрежение к государственному языку.

Под грубые нарушения подпадает обнародование информации, касающейся государства-агрессора. В частности, речь идет о призывах к насильственному изменению, свержению конституционного строя Украины, оглашению или ведению агрессивной войны или военного конфликта, нарушению территориальной целостности Украины, в том числе признанию правомерным оккупации территории Украины, отрицанию территориальной целостности Украины.

Также грубым нарушением считается распространение материалов или информации, которые оправдывают или пропагандируют действия, направленные на насильственное изменение, свержение конституционного строя Украины, оглашение или ведение агрессивной войны или военного конфликта, нарушение территориальной целостности Украины, в том числе признание правомерным оккупации территории Украины, отрицание территориальной целостности Украины.

Особенности судебного производства в делах по надзору и контролю в сфере медиа

Закон определяет, что такие дела рассматривает окружной административный суд, территориальная юрисдикция которого распространяется на город Киев. ОАСК должен принять решение об открытии производства не позднее следующего дня со дня поступления иска. Такие админдела суд рассматривает в течение тридцати дней со дня подачи искового заявления.

"В случаях реальной угрозы интересам национальной безопасности, территориальной целостности или общественного порядка... для охраны здоровья населения и при наличии обоснованных оснований и соответствующего ходатайства в административном иске суд рассматривает дело в течение двух дней со дня подачи искового заявления", - указано в тексте проекта.

Напомним, комитет ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал парламенту принять законопроект №2693 "О медиа" в первом чтении, однако пока неизвестно, когда Рада будет его рассматривать.

Как писало РБК-Украина, данный законопроект был зарегистрирован в Раде 27 декабря.

В мае парламент направил законопроект "О медиа" на доработку.