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Рада отправила на доработку закон "О медиа"

Новости » Общество     19.05.2020 - 14:46
Рада отправила на доработку закон "О медиа"
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Такое решение приняли парламентарии по рекомендации комитетов

Верховная рада отправила на повторное первое чтение в комитет законопроект №2693 "О медиа". Такое решение приняли парламентарии по рекомендации комитетов.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

За это проголосовали 278 парламентариев.

Напомним, в конце апреля комитет Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики в ходе заседания принял решение отправить на повторное первое чтение законопроект №2693 "О медиа". В комитете подчеркивали, что получили значительное количество дельных предложений, особенно по регулированию онлайн-медиа и платформ общего доступа.

Так, комитет по вопросам антикоррупционной политики признал законопроект №2693 "О медиа" таким, что не содержит коррупционных рисков.

Как писало РБК-Украина, замглавы Верховной рады Елена Кондратюк выступила за продолжение обсуждения и создание рабочей группы для доработки законопроекта №2693 "О медиа". По ее мнению, необходимо выработать взвешенный вариант законопроекта совместно с профессиональным сообществом, прежде чем выносить этот вопрос на рассмотрение парламента.

Автор: Юлия Струк

Теги Новости Украины медиаВерховная Рада
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