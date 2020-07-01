Комитет рекомендовал Раде принять законопроект "О медиа"

Фото: Верховная рада (РБК-Украина)

В Раде ожидают большое количество правок к законопроекту

Комитет Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал парламенту принять законопроект №2693 "О медиа" в первом чтении. При этом пока неизвестно когда Рада будет рассматривать данный законопроект.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал председатель комитета Никита Потураев.

По его словам, в настоящее время есть риск не успеть рассмотреть законопроект до конца третьей очередной сессии ВР, которая завершится 17 июля.

"Комитет рекомендовал Верховной раде рассмотреть законопроект и принять в первом чтении. Сейчас сложно сказать, когда будем предлагать Верховной раде рассмотреть его до каникул. Но посмотрим, спрогнозировать, сможем ли рассмотрим его до каникул, я пока не могу. Там еще куча важных законопроектов. Наша инициатива тоже важна, но посмотрим, будем выбирать между самым срочным и важным", - заявил Потураев.

Нардеп отметил, что уже сегодня понятно, что принятие проекта попытаются блокировать. Потураев не исключает, что закон "О медиа" получит тысячи спам-поправок.

"Есть уверенность, что он будет заспамлен, я бы сказал. Поправками. Я убежден, что их будет много. Попытки заблокировать его будут. Но все равно, второе чтение состоится только в сентябре. Поэтому время поработать с этим будет", - добавил он.

Напомним, в новом законе о медиа планируют ввести ответственность за умышленное распространение информации, которая является элементом военной агрессии Российской Федерации против Украины. Большая часть норм так называемого закона о дезинформации будет действовать только до тех пор, пока не будут деоккупировать украинские территории.

Как писало РБК-Украина, данный законопроект был зарегистрирован в Раде 27 декабря.

В мае Верховная рада отправила законопроект "О медиа" на доработку.

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Автор: Анастасия Светлевская