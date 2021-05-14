Усиление контроля: НБУ обязал всех коллекторов зарегистрироваться

Как отмечается в сообщении, коллекторские компании будут иметь время - с 14 июля до 13 августа, чтобы подать пакет документов на включение в реестр.

"Важно, что компаниям, которые не зарегистрируются в реестре, после 14 октября 2021 года будет запрещено осуществлять урегулирование просроченной задолженности по потребительским кредитам в пользу других лиц. Договор кредитодателя с незарегистрированным коллектором будет считаться ничтожным", - говорится в сообщении.

В то же время финансовым компаниям, имеющим лицензию на предоставление некоторых финансовых услуг, а именно на факторинг или кредитование, нужно будет подать сокращенный перечень документов. А юридическим лицам без лицензий - полный пакет документов.

Национальный банк напоминает коллекторским компаниям о важности проверить себя на соответствие требованиям к деловой репутации и структуры собственности еще до того, как подавать документы для регистрации.