Закон о защите украинцев от произвола коллекторов вступил в силу, но не окончательно
Сегодня вступил в силу закон о защите украинцев от произвола коллекторов. Однако в действие его введут позже.
Документ вчера был опубликован в издании "Голос Украины".
Он вступил в силу на следующий день после обнародования, однако в действие его введут лишь спустя три месяца после публикации.
В законе прописано создание публичного Реестра коллекторских компаний. Его будет вести Национальный банк. Все коллекторские компании должны будут в нем зарегистрироваться.
Нацрегулятор будет осуществлять надзор за коллекторами и их поведением в отношении должников. Он также будет рассматривать обращения граждан.
Банки и финансовые компании, в соответствии с документом, должны будут сообщать клиентам о привлечении коллекторов при просрочке платежей. Это должно происходить еще на этапе подписания договора о предоставлении кредитных средств.
Кроме того, кредитора обязывают публиковать информацию о коллекторской компании на своем сайте.
Коллекторам запрещено:
- звонить должнику с 20:00 до 8:00 часов утра,
- взаимодействовать (звонить, отправлять сообщения, приходить домой) более раза в день,
- угрожать, шантажировать, вводить в заблуждение,
- сообщать о долге третьим лицам.
При этом коллектор обязан назвать свое имя, название компании, основание звонка и размер долга. А по требованию потребителя финуслуг - предоставлять документы подтверждения в течение 5 дней.
За нарушение запретов коллекторам грозит штраф от 52 тысяч до 102 тысяч грн и исключение из Реестра коллекторских компаний.
Напомним, ранее закон подписал президент Владимир Зеленский.
Как писало РБК-Украина, Верховная рада одобрила этот закон во втором чтении в марте.
Так, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции выявило коррупциогенные факторы в законе, который касается защиты должников от коллекторов.