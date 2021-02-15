Агрессивность коллекторов и нарушения обработки персональных данных: на что жалуются в НБУ
В течение 2020 года Национальный банк Украины получил и обработал 15 904 письменных обращения. В связи с расширением полномочий НБУ количество жалоб увеличилось.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
По данным пресс-службы, в 40% письменных обращений были выявлены признаки нарушений прав потребителей. Типичные нарушения прав потребителей, выявленные в 2020 году, таковы:
- агрессивное поведение коллекторов;
- нарушения правил обработки персональных данных потребителей;
- навязывание дополнительных услуг: оформление кредитной карты во время получения пенсионной или зарплатной, страхование жизни во время обмена валют и т.п.;
- изменение тарифов на обслуживание счета в банке без уведомления потребителя;
- неправомерные начисления процентов, комиссий, штрафов и пени по кредитным договорам;
- внесение неправомерных пунктов в текст договора и нарушение норм законодательства Украины.
В контакт-центр потребители чаще всего обращаются по вопросам работы банков и небанковских финансовых учреждений. В контакт-центр НБУ в течение 2020 года поступило 33 550 обращений.
Напомним, с 1 июля 2020 года произошло расширение полномочий Национального банка, который стал регулятором небанковских финансовых учреждений: финансовых, страховых, лизинговых, факторинговых компаний, ломбардов и кредитных союзов.
Сообщало РБК-Украина, по состоянию на 31 января 2021 года в Украине действовали 73 банка и 2006 участников рынков небанковских финансовых услуг. За месяц рынок покинул один банк и 59 финансовых компаний.