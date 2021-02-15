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Агрессивность коллекторов и нарушения обработки персональных данных: на что жалуются в НБУ

Новина українською → Киев, Понедельник 15 февраля 2021 17:11
Агрессивность коллекторов и нарушения обработки персональных данных: на что жалуются в НБУ
Автор: Александр Белоус

В течение 2020 года Национальный банк Украины получил и обработал 15 904 письменных обращения. В связи с расширением полномочий НБУ количество жалоб увеличилось.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

По данным пресс-службы, в 40% письменных обращений были выявлены признаки нарушений прав потребителей. Типичные нарушения прав потребителей, выявленные в 2020 году, таковы:

  • агрессивное поведение коллекторов;
  • нарушения правил обработки персональных данных потребителей;
  • навязывание дополнительных услуг: оформление кредитной карты во время получения пенсионной или зарплатной, страхование жизни во время обмена валют и т.п.;
  • изменение тарифов на обслуживание счета в банке без уведомления потребителя;
  • неправомерные начисления процентов, комиссий, штрафов и пени по кредитным договорам;
  • внесение неправомерных пунктов в текст договора и нарушение норм законодательства Украины.

В контакт-центр потребители чаще всего обращаются по вопросам работы банков и небанковских финансовых учреждений. В контакт-центр НБУ в течение 2020 года поступило 33 550 обращений.

Напомним, с 1 июля 2020 года произошло расширение полномочий Национального банка, который стал регулятором небанковских финансовых учреждений: финансовых, страховых, лизинговых, факторинговых компаний, ломбардов и кредитных союзов.

Сообщало РБК-Украина, по состоянию на 31 января 2021 года в Украине действовали 73 банка и 2006 участников рынков небанковских финансовых услуг. За месяц рынок покинул один банк и 59 финансовых компаний.

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