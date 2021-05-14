Посилення контролю: НБУ зобов'язав усіх колекторів зареєструватися

Усі колекторські компанії, щоб мати можливість надавати послуги із врегулювання боргів за споживчими кредитами, повинні зареєструватися. Національний банк України запустить реєстр упродовж наступних двох місяців.
Про це повідомляє прес-служба НБУ.
Як зазначається в повідомленні, колекторські компанії матимуть час - з 14 липня до 13 серпня, щоб подати пакет документів на включення до реєстру.
"Важливо, що компаніям, які не зареєструються у реєстрі, після 14 жовтня 2021 року буде заборонено здійснювати врегулювання простроченої заборгованості за споживчими кредитами на користь інших осіб. Договір кредитодавця із незареєстрованим колектором буде вважатися нікчемним", - йдеться в повідомленні.
Водночас фінансовим компаніям, які мають ліцензію на надання деяких фінансових послуг, а саме на факторинг чи кредитування, потрібно буде подати скорочений перелік документів. А юридичним особам без ліцензій - повний пакет документів.
Національний банк нагадує колекторським компаніям про важливість перевірити себе на відповідність вимогам до ділової репутації та структури власності ще до того, як подавати документи для реєстрації.
Нагадаємо, у квітні набув чинності закон щодо діяльності колекторських компаній. У законі прописане створення публічного Реєстру колекторських компаній. Його буде вести Національний банк. Всі колекторські компанії повинні будуть в ньому зареєструватися.
Нацрегулятор буде здійснювати нагляд за колекторами і їх поведінкою щодо боржників. Він також розглядатиме звернення громадян.
Як повідомляло РБК-Україна, з 1 липня 2020 року відбулося розширення повноважень Національного банку, який став регулятором небанківських фінансових установ: фінансових, страхових, лізингових, факторингових компаній, ломбардів та кредитних спілок.