Усик зробив Трубіну розкішний подарунок на день народження

Шикарний презент від Усика

1 серпня вітчизняному воротарю португальської "Бенфіки" виповнилося 24 роки. Зі святом його привітав і легендарний боксер, який подарував Трубіну боксерські рукавички з особистим підписом.

"Дякую Легенда", - написав Трубін.

Трубін – давній уболівальник Усика. Він підтримував боксера, зокрема, в останньому поєдинку, коли українець здолав на лондонському "Вемблі" британця Даніеля Дюбуа та втретє в кар'єрі став абсолютним чемпіоном світу з боксу.

Подарунок від Усика (фото: instagram.com/anatoliytrubin81)

Трофей до дня народження

Зазначимо, що і сам Трубін достойно привітав себе зі святом.

Напередодні дня народження він виграв з "Бенфікою" свій другий трофей у Португалії – Суперкубок країни. "Орли" в принциповому матчі перемогли земляків зі "Спортінга" – 1:0. Трубін провів у складі переможців увесь матч та завершив його без пропущених голів.

Крім того, це був ювілейний, 100-й матч Трубіна за "Бенфіку". Українець захищає кольори лісабонського гранда з 2023 року, та крім Суперкубка перемагав з ним у Кубку португальської ліги.

Анатолій – давній уболівальник Олександра (фото: instagram.com/anatoliytrubin81)