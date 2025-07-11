"Усик впаде після удару в голову": колишній суперник українця спрогнозував результат реваншу

Дюбуа на новому рівні

На думку британця, після перемоги над Ентоні Джошуа, Даніель Дюбуа став набагато впевненішим у собі, і ця впевненість може зіграти ключову роль на початку бою с Усиком.

"Даніель зараз на підйомі. Перемога над Ей Джеєм вивела його на зовсім новий рівень. Він заряджений і рішучий. Про перший бій з Усиком він навіть не думатиме – він буде зосереджений лише на тому, щоб знову вийти на "Вемблі" та нокаутувати Олександра", - зазначив Белью.

Втім, на думку екс-чемпіона, саме Усик матиме психологічну перевагу та зможе зламати суперника в пізніх раундах.

"Усику доведеться знову вибити з Дюбуа цю впевненість. Йому потрібно буде забрати його волю. І я думаю, що він з цим впорається. Хоча цього разу це буде не так легко. Можливо, вперше в кар'єрі Олександру доведеться піднятися з канвасу після точного удару в голову. Але він вистоїть", - вважає колишній чемпіон.

У якому раунді завершиться бій

Британець прогнозує, що Усик зможе зупинити суперника між 8 та 12 раундами:

"Дюбуа зараз, без сумніву, найвпевненіший у своїй кар'єрі. Але, як на мене, ця впевненість почне танути після шостого раунду. З шостого по дев'ятий він стане мішенню. Якщо протримається до 12-го – честь йому. Але я в це не вірю. Усик зробить свою роботу", - підсумував Белью.

Тоні Белью зустрічався з Олександром Усиком на рингу в листопаді 2018 року та поступився нокаутом у 8-му раунді. Для Усика то був останній поєдинок у крузервейті, після чого він перейшов у надважку вагу. Белью після поразки завершив кар'єру.

Тоні Белью (фото: instagram.com/tonybellew)