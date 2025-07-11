"Усик упадет после удара в голову": бывший соперник украинца спрогнозировал исход реванша

Бывший чемпион мира и последний соперник Александра Усика в первом тяжелом весе - британец Тони Белью поделился мыслями относительно боя 19 июля на "Уэмбли".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на talkSPORT Boxing.
По мнению британца, после победы над Энтони Джошуа, Даниэль Дюбуа стал намного увереннее в себе, и эта уверенность может сыграть ключевую роль в начале боя с Усиком.
"Даниэль сейчас на подъеме. Победа над Эй Джеем вывела его на совершенно новый уровень. Он заряжен и решителен. О первом бое с Усиком он даже не будет думать - он будет сосредоточен только на том, чтобы снова выйти на "Уэмбли" и нокаутировать Александра", - отметил Беллью.
Впрочем, по мнению экс-чемпиона, именно Усик будет иметь психологическое преимущество и сможет сломать соперника в поздних раундах.
"Усику придется снова выбить из Дюбуа эту уверенность. Ему нужно будет забрать его волю. И я думаю, что он с этим справится. Хотя на этот раз это будет не так легко. Возможно, впервые в карьере Александру придется подняться с канваса после точного удара в голову. Но он выстоит", - считает бывший чемпион.
Британец прогнозирует, что Усик сможет остановить соперника между 8 и 12 раундами:
"Дюбуа сейчас, без сомнения, самый уверенный в своей карьере. Но, как по мне, эта уверенность начнет таять после шестого раунда. С шестого по девятый он станет мишенью. Если продержится до 12-го - честь ему. Но я в это не верю. Усик сделает свою работу", - подытожил Белью.
Тони Белью встречался с Александром Усиком на ринге в ноябре 2018 года и уступил нокаутом в 8-м раунде. Для Усика это был последний поединок в крузервейте, после чего он перешел в супертяжелый вес. Беллью после поражения завершил карьеру.
Тони Беллью (фото: instagram.com/tonybellew)
Поединок за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе состоится в субботу, 19 июля на легендарной арене "Уэмбли" в Лондоне.
На кону - пояса WBC, WBO и WBA, которыми владеет Усик и титул IBF, принадлежащий Дюбуа.
Оба соперника получат за этот бой рекордные в своих карьерах гонорары. В первой встрече боксеров, состоявшейся 26 августа 2023 года во Вроцлаве, Усик одержал победу техническим нокаутом в девятом раунде.
Сейчас большинство аналитиков, включая букмекеров, оценивают шансы Усика на победу в пределах 75-80%. Чаще всего прогнозируют победу Усика по очкам или техническим нокаутом во второй половине боя (ориентировочно 8-11 раунды).
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