"Усик упадет после удара в голову": бывший соперник украинца спрогнозировал исход реванша

Дюбуа на новом уровне

По мнению британца, после победы над Энтони Джошуа, Даниэль Дюбуа стал намного увереннее в себе, и эта уверенность может сыграть ключевую роль в начале боя с Усиком.

"Даниэль сейчас на подъеме. Победа над Эй Джеем вывела его на совершенно новый уровень. Он заряжен и решителен. О первом бое с Усиком он даже не будет думать - он будет сосредоточен только на том, чтобы снова выйти на "Уэмбли" и нокаутировать Александра", - отметил Беллью.

Впрочем, по мнению экс-чемпиона, именно Усик будет иметь психологическое преимущество и сможет сломать соперника в поздних раундах.

"Усику придется снова выбить из Дюбуа эту уверенность. Ему нужно будет забрать его волю. И я думаю, что он с этим справится. Хотя на этот раз это будет не так легко. Возможно, впервые в карьере Александру придется подняться с канваса после точного удара в голову. Но он выстоит", - считает бывший чемпион.

В каком раунде завершится бой

Британец прогнозирует, что Усик сможет остановить соперника между 8 и 12 раундами:

"Дюбуа сейчас, без сомнения, самый уверенный в своей карьере. Но, как по мне, эта уверенность начнет таять после шестого раунда. С шестого по девятый он станет мишенью. Если продержится до 12-го - честь ему. Но я в это не верю. Усик сделает свою работу", - подытожил Белью.

Тони Белью встречался с Александром Усиком на ринге в ноябре 2018 года и уступил нокаутом в 8-м раунде. Для Усика это был последний поединок в крузервейте, после чего он перешел в супертяжелый вес. Беллью после поражения завершил карьеру.

Тони Беллью (фото: instagram.com/tonybellew)